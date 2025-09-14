滋賀県甲賀市の国道で軽乗用車と乗用車が正面衝突する事故があり、小学5年の男児を含む4人が搬送され、このうち40代男性が意識不明の重体です。14日午後3時20分ごろ、滋賀県甲賀市の国道307号で「車同士が事故をしているようだ」と通行人から消防に通報がありました。警察によりますと、軽乗用車と乗用車が正面衝突し、この事故で4人がケガをして病院へ搬送されたということです。このうち軽乗用車に乗っていた40代男性が意