＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞プロ9年目、30歳。金澤志奈が女子プロゴルファーNo.1決定戦でツアー初優勝を果たした。メジャー大会、そして実家から車で30分のコースで挙げた初タイトル。「どの試合でもいいから、とにかく優勝したかった。たまたま地元でのメジャー。重なってうれしいです」。普段は感情を表に出さず、クールな印象を与える金澤だが、今回ばかりは