多様化する墓地のニーズに対応しようと、大阪府大東市に古代の豪族などが埋葬された古墳をモチーフにした墓が完成しました。大阪平野を見渡せる生駒山の中腹に完成したのは、前方後円墳の形をした古墳型の樹木葬墓地です。新しい墓の形を提案する東京の会社がつくった墓地で、３世紀のヤマト王権時代の前方後円墳をモチーフにしています。長さは２０ｍあり、フォルムの比率や埴輪を並べるなど忠実に再現。内部には石室を設け