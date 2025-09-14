３連休を迎え、賑わいを見せている各地の観光地。徳島県と兵庫県の間にある鳴門海峡では、渦潮を見ようと大勢の人たちが訪れています。クルーズ船に乗船した観光客がカメラを向けたその先には、鳴門の渦潮が。今は１年を通じて最も大きな渦潮が起きる「秋の大渦」のシーズンを迎えています。この日は風が強く波も荒かったため、大きな渦を見ることはできませんしたが、消えては現れる渦潮に、観光客らは歓声を上げていました