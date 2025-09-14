敬老の日の９月１５日（月・祝）は、猛烈な残暑が復活するでしょう。真夏のような厳しい暑さとなるため、熱中症対策を万全に行ってください。高気圧に覆われて晴れ、広く強い日ざしが照り付けるでしょう。ただ、北部は湿った空気の影響でやや雲が広がりやすくなりそうです。午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に急な雨や雷雨の所がありそうです。局地的に激しく降るおそれがあるため、屋外のレジャー活動の際は、