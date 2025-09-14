J3沼津は14日、クラブの公式サイトで同日付で中山雅史監督（57）が退任することを発表した。公式サイトで、「このたび、アスルクラロ沼津では9月14日をもって中山雅史監督が退任することとなりましたので、お知らせいたします」と中山監督の退任を発表した。「なお、後任には鈴木秀人ヘッドコーチが監督に就任いたします」と、鈴木ヘッドコーチの後任も合わせて発表した。2023年に就任した中山監督は、チームを率いて3年目