長崎の歴史や平和への思いを伝える舞台の見学を終え、手を振られる天皇、皇后両陛下＝14日午後、長崎県佐世保市のアルカスSASEBO（代表撮影）天皇、皇后両陛下は14日、長崎県佐世保市の文化ホール「アルカスSASEBO」で、第40回国民文化祭と第25回全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席された。天皇陛下はあいさつで、被爆80年の節目に長崎で開催されることを「大変意義深い」とし「文化芸術のさらなる発展と平和への願いの高まり