準決勝第10レースでゴールする1着の南修二（2）、2着の寺崎浩平（7）、3着の嘉永泰斗（3）＝福井競輪場競輪の第41回共同通信社杯（G2）第3日は14日、福井市の福井競輪場で行われ、地元期待の寺崎浩平（福井）、ただ一人無傷の3連勝とした深谷知広（静岡）ら準決勝（第10〜12レース）で各3着までに入った9選手が決勝に進んだ。第10レースは逃げた寺崎をマークした南修二（大阪）がゴール前で差し切って勝利。2着は寺崎、3着は嘉