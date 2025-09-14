◇セ・リーグDeNA・ケイ―巨人・田中将（横浜）阪神・ネルソン―中日・松葉（甲子園）広島・玉村―ヤクルト・青柳（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・柴田―西武・与座（エスコンフィールド北海道）楽天・ハワード―ロッテ・河村（楽天モバイルパーク宮城）オリックス・エスピノーザ―ソフトバンク・大津（京セラドーム大阪）