「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）女子決勝の第２戦が行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブを６−５で下し、１次リーグの結果も含めた直接対決の成績で３勝２敗で、五輪最終予選（１２月、ケロウナ）の日本代表に決定した。最終予選では上位２チームに与えられる出場権獲得を目指す。宿敵のロコ・ソラーレ、若手