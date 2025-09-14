横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１４日、雷や突風などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では１５日昼過ぎから夜の初め頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、湿った空気や日中の気温上昇の影響で、１５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込み。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合は、建物の中に移