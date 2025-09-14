韓国ガールズグループTWICEのJIHYO（ジヒョ＝28）が14日、東京・渋谷で行われた化粧品イベント「Milk Touch Iconic Wonderland」に登場した。ピンクのワンピースで登場すると「こんにちは、TEICEのジヒョです」と日本語であいさつ。グローバルに活躍するトップアイドルのメーク理論を語った。普段のメークについて「まつげが目元全体の雰囲気を左右する。ダマにならないできれいな目を表現するのが好き」と話し「普段は自然な感じ