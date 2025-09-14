◆大相撲秋場所初日（１４日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、新小結・安青錦（安治川）を寄り倒した。休場明けの横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）を渡し込んだ。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・阿炎（錣山）を押し出した。大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に押し出された。関脇・霧島（音羽山）は、西前頭２枚目・王鵬（大嶽）を寄り切