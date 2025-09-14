◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）ＪＲＡから前日発売の最終オッズが９月１４日、発表された。今年の皐月賞馬で、前走の日本ダービー（６着）以来となる（６）ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、単勝２・７倍で１番人気となっている。単勝２番人気は、今年の青葉賞で２着に好走して、前走の日本ダービーは