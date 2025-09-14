新食感!? 納豆を「冷凍」して食べてみた ご飯のお供の定番としておなじみの「納豆」。たんぱく質やビタミンなど栄養も豊富で、毎日食べている人も多いのではないでしょうか。 実は、この納豆、冷凍保存ができることをご存じでしょうか？ 今回は、実際に冷凍してみて、味や食感にどのような違いが出るのかを比べてみました。 そのまま冷凍するだけ！ 今回は、市販の納豆をパックのまま3時間ほど冷凍庫に入れてみました。