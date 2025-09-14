県商工会連合会の調査で、富山県内の中小企業の半数余りが、今後の売り上げが減少する予想と回答したことがわかりました。県商工会連合会は、7月、中小企業と小規模企業を対象に金融実態調査を行い、1000あまりの企業から回答を得ました。それによりますと、今後の売上高予想について「減少する」と回答した割合は50.3パーセントと、前回を2.7ポイント上回りました。また、今回初めてアメリカのトランプ大統領による関税政策