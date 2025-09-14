4回、米国に先制を許し降板する末吉（中央）＝沖縄セルラー野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）最終日は14日、沖縄セルラースタジアム那覇で決勝が行われ、2連覇を狙った日本は米国に0―2で敗れた。米国は2大会ぶり11度目の優勝。日本は先発の末吉（沖縄尚学）、2番手の石垣（健大高崎）が1点ずつを失い、打線は3安打に終わった。3位決定戦は台湾が韓国に3―2で勝った。