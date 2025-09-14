東京六大学野球リーグは14日、神宮球場で第1週の2回戦2試合が行われ、4連覇を狙う早大が3―1で東大に連勝し、勝ち点を挙げた。法大は慶大を破り、1勝1分けとした。早大は二回に逆転し、リーグ戦初先発の高橋煌らの継投で逃げ切った。法大は延長十一回に決勝点を奪い、8―7で競り勝った。