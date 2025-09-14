ベーカリーのリトルマーメイドでは、税抜き800円の購入ごとにプレゼントがもらえる「リトマの日」を2025年9月15日に実施します（一部店舗を除く）。イギリスパンがモチーフの「あのパン！プレート」が選べる毎月15日に「リトマの日」を実施しているリトルマーメイドでは、800円（税抜）の購入ごとにプレゼントがもらえます。季節ごとに変わる、リトルマーメイドのパンがモチーフの「あのパン！プレート」や人気のコーヒー、パンに