やっぱり……姉のほうだったのねェ嫉妬から目の敵に？病院送りにされた妹と、ボスママの過去／ボスママに徹底的に復讐する話2（1）陰湿なママ友いじめによって病院送りにされた妹。怒りに震える双子の姉が、妹になりすまして最強のボスママを追いつめる…!?双子姉妹のミゼとリゼ。ミゼは大人しい性格で、リゼは真逆のヤンチャ気質。ある日、病院に呼び出されたリゼが病室で目にしたのは、意識が戻らずたくさんの管につながれたまま