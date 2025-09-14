8月27日にスタートした「FIBAユーロバスケット2025」は、残り2試合となった。日本時間9月14日の23時にギリシャ代表とフィンランド代表による3位決定戦、そして15日の3時からトルコ代表とドイツ代表がトーナメント優勝をかけて激突する。 準決勝で敗れたギリシャとフィンランドは、この試合に勝てば銅メダルを獲得し、今大会を終えることができる。ギリシャはここまで6勝2敗、フィンランドは5勝3敗を残し