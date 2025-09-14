楽天銀行やauじぶん銀行、三菱UFJ銀行など、対象の銀行取引の有無や回数に応じ、ポイントがもらえる金融機関は今や珍しくない。ただし、対象取引・カウント方法は銀行ごとに異なり、頻繁に見直し・改定があるので注意が必要だ。この9月からは、事前に申し込むと「利息（現金）」の代わりに「ポイント」が受け取れる銀行が登場した。もちろん業界初の取り組みで、もらえるポイントはPayPayポイント、金融機関名はPayPay銀行だ。●