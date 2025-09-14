柔道の技として広く知られる「背負い投げ」。これを得意とするのは人間だけではないようです。Xで注目を集める動画に映っていたのは、なんと兄猫が弟猫を背負って投げる様子。思わず「一本！」と叫びたくなるほど、鮮やかに決まりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■実は日常的に繰り広げられる“猫柔道”投げたのは兄猫のどんぐりくん、投げられたのは弟猫のはんぺんくん。飼い主さんによると、今