Photo: 小暮ひさのり 2024年10月4日の記事を編集して再掲載しています。 2024年に行われたAnkerの発表会「Anker Power Conference 2024 Fall」ではさまざまなプロダクトが発表されました。・Anker史上最高イヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro」・耳に挟むイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C40i」・合体変形ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20」などなど魅力的なアイテムを紹介し