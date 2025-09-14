中国メディアの環球時報は11日、中国企業の間でAI（人工知能）エージェントの導入が急速に進んでいるとするシンガポールメディア、ザ・ストレーツ・タイムズの記事を紹介した。記事はまず、「広東省のソフトウエア開発会社で、ある種の革命が起こっている」とし、同社のAI担当最高責任者によると、これまで年に1〜2つしか開発できなかったソフトウエアシステムが、人間であれば数カ月かかる作業を数時間から数日でこなすことができ