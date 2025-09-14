◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（14日、横浜スタジアム）巨人の岡本和真選手の出場選手登録日数が14日、8年に達し、岡本選手は国内FA権を取得しました。練習前に取材に応じた岡本選手は「ありきたりにはなるけど、プロに入ってFA権というのは一つ、他の選手も見ていてすごいな、1軍で長くやったという（こと）になるのかな」と率直な感想を述べると、「そういうのを自分も取れたことは感謝をしたい。今年はケガをしましたけど、