あすは晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、午後は関東から九州にかけて、急な雨や雷雨の所がある見込みです。関東は、東京など南部の平地も含めて雷雲が発達して、局地的に激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。朝の気温は関東から西の広い範囲で、25℃以上となりそうです。北日本はけさより低く、盛岡などは15℃の予想です。日中はきょうより高い所が多く、名古屋で36℃、大阪で35℃と、東海から西で35℃以上の