男子35km競歩で日本勢第1号の銅メダルを獲得した勝木隼人（34、自衛隊体育学校）が14日、メダルセレモニーに参加した。国立競技場外の特設会場で行われた表彰式には多くの観客も詰めかけた。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手金メダルのE.ダンフィー（34、カナダ）、銀メダルのC.ボンフィム（34、ブラジル）、銅メダルの勝木隼人（34、自衛隊体育学校）の3人が揃って入場すると大歓声が起こった。勝木は壇上