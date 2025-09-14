「Ｕ１８Ｗ杯・決勝、米国２−０日本」（１４日、沖縄セルラースタジアム那覇）日本は完封負けで準優勝。今大会８戦目にして初黒星を喫し、２連覇はならなかった。先発は夏の甲子園で優勝した沖縄尚学のエース・末吉（２年）。初回、二回のピンチを粘り強く無失点でしのいでいたが、四回に３連打で先制点を献上。２番手は健大高崎・石垣がマウンドに上がったが、五回に３四死球でピンチを招き、犠飛で追加点を奪われた。打