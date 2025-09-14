山形の秋の風物詩、日本一の芋煮会がきょう開かれました。直径6.5メートルの大鍋には、3.2トンの里芋や1トンを超える山形牛などを入れ、重機もつかって調理されます。およそ3万食分の芋煮が用意され、訪れた人たちは大鍋で煮込まれた山形の秋の味覚を楽しんでいました。