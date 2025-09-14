秋篠宮家の次女佳子さまは１４日、鳥取県倉吉市で開かれた「第１２回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」に出席された。開会式では「大会をきっかけに、自分とは異なる様々な背景や状況に対する理解が深まり、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会になることを強く願っています」と、手話であいさつされた。全国の１６チームによる手話を交えた演劇やダンス、合唱などが披露され、佳子さまは熱演に盛んに拍手を送られていた