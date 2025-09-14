「鉄眼版一切経版木」が保管されている宝蔵院の収蔵庫＝2025年7月、京都府宇治市京都府宇治市の禅寺「宝蔵院」は、仏教聖典の集大成「一切経」を刷る原版「鉄眼版一切経版木（てつげんばんいっさいきょうはんぎ）」を所蔵する。江戸時代から約340年、お経の印刷に使われ続けたが、国の重要文化財（重文）でもあり、破損の恐れなどから2022年に“現役引退”した。約50年携わった摺師（すりし）は貴重な版木と向き合えた日々に感謝