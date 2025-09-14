12日、キャッチボールで調整する巨人・田中将＝川崎市のジャイアンツ球場巨人の田中将大投手が15日のDeNA戦（横浜スタジアム）で日米通算200勝をかけて先発登板する。14日はキャッチボールなどで調整。2位を争う相手との一戦に「大事な試合なのは間違いない」とした上で「相手を抑えるためにやることは変わらない」と自然体で話した。前回登板の8月28日の広島戦では2回5失点と崩れた。2軍戦で登板するなどして状態を立て直し、