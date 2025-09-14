東日本大震災の沿岸被災地を自転車でめぐる「ツール・ド・東北」が今年も開催され、きのうときょうの2日間でおよそ1800人が出走しました。ライダーたちは、街の復興を感じながら宮城県沿岸部のコースを駆け抜けました。休憩所ではサンマのつみれ汁が振る舞われ、旬の味を楽しんでいました。