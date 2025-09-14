「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１４日、平和島）２日目を終えて白星のない荒川健太（４５）＝三重・８５期・Ａ２＝だが、３、３、３着と大崩れもしていない。相棒は前節の周年で斉藤仁（東京）が優出２着の結果を残した４４号機で、仕上がりに関しては「足は悪くない。バランスは取れているし下がるようなこともない」とまずまずの評価を下した。それでも、５３％を誇るエンジンの２連対率を考えると不満もあ