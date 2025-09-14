【糖尿病】運動しないで血糖値を下げる方法【最新版】と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、自身の手もみセラピーによる血糖値・ヘモグロビンA1cへの取り組み方について語った。音琶氏は冒頭、「1か月間手を揉んだらヘモグロビンA1cが9.0から6.8まで下がった方法をお伝えしたいと思います」と切り出し、糖尿病や高血糖に悩む人に向けて「お医者さんが『何をしたんですか？』と驚くほどの変化が出ている」と伝え