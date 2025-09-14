秋元康氏プロデュースの男性昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が１４日、東京・明治座で「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩコンサート２０２５ｉｎ明治座」を開催した。明治座からのオファーで実現した本公演では、１部と２部合わせて約３２００名を動員。オリジナル曲「僕らの口笛」やザ・ドリフターズ「いい湯だな」のカバーなどを含む全２４曲を熱唱した。冒頭で客席から登場し、ファンを喜ばせた他