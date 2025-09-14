オリオールズの菅野智之投手（３５）は１３日（日本時間１４日）、敵地ブルージェイズ戦に先発。６回４安打１失点と好投したがチームはサヨナラ負けし勝敗はつかなかった。韓国メディア「ＳＰＯＴＶ」は初回に左足首に打球が直撃したことに注目。「キム・ヘソンの打球に倒れた日本の１０勝投手、今回は１８１キロの弾丸が骨に当たったがメジャー２２１勝のレジェンドより好投した」とたたえた。菅野は前回登板の７日（日本