西武のレアンドロ・セデーニョ内野手（２７）が１４日の日本ハム戦（エスコン）で２試合ぶりの４号２ランを放った。この試合に「７番・ＤＨ」で先発出場したセデーニョは３点を追う７回無死一塁の第３打席で福島の１４１キロカットボールを左中間スタンド２階席に放り込んだ。１２日の同戦以来、２試合ぶり今季４号２ランにセデーニョは「甘く入ってきた変化球を一発で仕留めることができた」と手応えを語った。来日３年目