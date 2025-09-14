どうにもトンネルを抜け出せない。１４日のソフトバンク戦（京セラ）は３―４と逆転負け。有原の前にわずか４安打に抑えられ、同カード７連敗を喫した。２回に折れたバットが先発の曽谷の胸部に直撃して緊急降板するアクシデントがあったが、３回に広岡の適時打で先制すると、中川、西川も続いて３点を奪取。２番手でマウンドに上がった横山、山崎が力投を見せ、ブルペン陣がソフトバンクの追撃を封じた。しかし、６回に４番手