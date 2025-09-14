YouTubeチャンネルで公開された「トランプの企業介入が中国レベルで酷すぎる。国家資本主義に走るアメリカ国内の問題点について解説」にて、実業家のマイキー佐野氏が、アメリカの経済政策と民主主義の現在地を真正面からぶった斬る。「アメリカは依然として民主主義である。だが社会主義的に見える介入が増え、中国の独裁に近づいていると見る向きもある。評価は真っ二つだ」と切り出し、議論の主戦場を明確にする。 論