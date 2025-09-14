大人がプチプラコスメに求めるものといえば、上品さ・色持ち・そして高見えの質感。そんな条件を満たしてくれるのが、【KATE（ケイト）】の人気シリーズ「ポッピングシルエットシャドウ」の新色「コーラルロゼポップ」。グレイッシュトーンとロゼカラーを掛け合わせた絶妙なバランスで、大人の目もとにしっくりなじむカラーなんです。ポッピングシルエットシャドウといえば、発売当初から欠品が相次