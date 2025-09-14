【モデルプレス＝2025/09/14】7月より放送中のTVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」の第2クールが10月3日（TOKYO MX／毎週金曜25時〜ほか）より連続放送されることが決定。あわせて、同クールのオープニングテーマをshallm、エンディングテーマを平手友梨奈が担当することも解禁された。【写真】平手友梨奈、“タトゥー”＆青髪が話題の新ビジュ◆平手友梨奈、アニメ主題歌初担当7月より放送中の、鳴見なる氏原作（講談社／月刊ヤン