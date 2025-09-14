ソニー日本女子プロ選手権最終日国内女子ゴルフツアーのメジャー戦・ソニー日本女子プロ選手権最終日が14日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開催され、プロ8年目の金澤志奈（クレスコ）が悲願のツアー初優勝を飾った。3位で出て2バーディー、1ボギーの71で回って通算10アンダーで並んだ桑木志帆（大和ハウス工業）とのプレーオフ（PO）に進出。1ホール目でパーをセーブし、ボギーを打った桑木に勝利した。茨城・笠間市出