YouTubeチャンネルで人気の不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、「表面利回りに惑わされるな！低利回りの築古物件でも爆益が出るカラクリをお話しします【不動産投資】」と題して動画を更新。不動産投資初心者から上級者までを対象に、利回りの目線設定と物件選びの重要なポイントを徹底解説した。 冒頭、木村氏は「中古アパートを買う時、どれくらいの利回りを狙えばいいか分からない」という質問に答えながら