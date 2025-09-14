YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyotaさんが、新動画『急増中！なぜ日本中で余裕のない人が増えているのか？原因と心理、今の時代の問題点を解説』を公開。全国的に「余裕のない人」が増加している現状と、生活やメンタルに及ぼす深刻な影響について、自身の体験と専門家視点から語った。 Ryotaさんは冒頭、「今の日本は多くの人が余裕を失い、その精神的な影響でメンタル面まで