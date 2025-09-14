「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」では、宿泊会員登録・LINEおともだち登録すると9〜11月限定で30％OFFで宿泊できる「秋の昇仙峡旅しよう」キャンペーンを開始。 竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ「秋の昇仙峡旅しよう」キャンペーン  所在地： 〒400-0113山梨県甲斐市富竹新田1300-1アクセス： 竜王駅下車徒歩約11分泉質： ナトリウム - 塩化物・炭酸水素塩温泉宿泊： 1泊2食12,100円(税込)〜