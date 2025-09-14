◆大相撲秋場所初日（１４日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、新小結・安青錦（安治川）を押し倒し、白星スタートを切った。初土俵から所要１２場所で新三役に駆け上がってきた難敵に、もろ手突きから圧力をかけ、右を差し、そのまま倒れこんだ。新横綱優勝を期待された先場所は、押せないとすぐに引いてしまう悪癖が何度も出てしまい、後半は立ち合いの強烈な圧力も影を潜め、１１勝４敗に終わった。それだけに今場