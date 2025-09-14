◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャース・大谷翔平選手が49号HRを放ちチームの勝利に貢献。デーブ・ロバーツ監督は2年連続50号に王手をかけた大谷選手を称賛しました。「1番・指名打者」で出場した大谷選手は、3点ビハインドの3回にセンターへ特大のソロホームラン。ナ・リーグ本塁打王のフィリーズ、カイル・シュワバー選手に再び2本差に迫る一発で勢いづいたドジャースは、5回に一挙6得