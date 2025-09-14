YouTubeで「人気コインが高すぎる…初心者におすすめの穴場コインの選び方を解説します」と題し、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が初心者向けにコインの選び方について語った。動画では「高すぎてコインなんて買えない」「オークションのハイライトコインは何千万もして現実的じゃない」といった視聴者からの声に応え、実は数万円からでも始められるコイン収集の世界の奥深さ・楽しみ方を伝えている。 動画